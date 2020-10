Au mois de juillet, l'Autorité de la concurrence sanctionnait douze industriels du jambon et de la charcuterie, connus sous le nom « cartel du jambon ». Ces entreprises se sont entendues pour fixer le prix de leurs produits entre 2010 et 2013. L'amende est salée : 93 millions d'euros, répartis entre tous les protagonistes en fonction de leur implication dans le cartel. Et le paiement devrait être exigé d'ici la fin du mois d'octobre. La sanction la plus importante touche Cooperl, qui doit régler 35,5 millions. Le groupe coopératif basé dans les Côtes-d'Armor se serait concerté avec ses concurrents sur les prix à proposer, « notamment en réponse aux appels d'offres des enseignes de la grande distribution », d'après l'Autorité.



Cooperl, qui ne cesse de se défendre et a fait appel de la décision, craint désormais pour ses finances. La somme demandée va lourdement grever la trésorerie de l'entreprise. « Si on nous demande de payer dans les jours qui viennent, on arrête tous les recrutements, tous les projets d'investissement et on s'engage dans un plan de restructuration dur », a expliqué Emmanuel Commault, le directeur général de Cooperl.