​Nouveau logo et nouvelle plateforme pro chez AlloVoisins

Le meilleur allié des professionnels se met à la page



C’est ainsi que se définit la nouvelle plateforme qui s’inscrit dans une stratégie à long terme : accompagner les professionnels et entrepreneurs dans le développement de leurs activités, tout en promouvant leur valeur ajoutée auprès des particuliers. En modernisant son logo, AlloVoisins souhaite aussi donner un coup de fouet à sa marque, plus que jamais tournée vers les pros.

Cette extension dédiée aux pros constitue un véritable tremplin pour les petites entreprises, leur permettant de gérer de bout en bout leur activité et d’élargir leur clientèle, mais peut aussi se révéler être un bon levier pour démarrer un business. Comment ? En permettant aux auto-entrepreneurs de se constituer rapidement un portefeuille clients. Les professionnels peuvent ainsi bénéficier de la légitimité et de la visibilité nécessaire pour faire évoluer leur activité. Une véritable version BtoB d’AlloVoisins, qui offre une plus grande flexibilité et un suivi en temps réel.



Parmi ses outils phares on retrouve la signature électronique, le paiement par carte bancaire sans frais ou encore la page profil professionnel créée et vérifiée sur la marketplace. Ces informations peuvent par exemple être éditées en cartes de visites ou prospectus sur mesure. Un gain de temps et d’argent majeur qui offre la visibilité nécessaire au développement d’une activité professionnelle florissante. Les avis et recommandations font également office de vitrine digitale de leur savoir-faire.



Et les particuliers y trouvent aussi leur compte. Ils peuvent de leur côté se fier à des professionnels pour certains travaux où une expertise particulière est exigée, notamment en se référant aux avis et recommandations présents sur la plateforme. Un bon moyen de conserver le côté collaboratif qui fait le succès d’AlloVoisins.



En donnant davantage de visibilité aux professionnels et plus de confiance aux particuliers, la plateforme acquiert un peu plus ses lettres de noblesse. De quoi devenir le meilleur allié des professionnels et le référent en la matière pour les particuliers.