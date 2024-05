100% de taxes sur les véhicules électriques chinois vendus aux États-Unis

Cette mesure, prévue pour être annoncée officiellement ce mardi 14 mai, inclura également des hausses pour les batteries, les équipements de panneaux solaires et les minerais rares. Le Wall Street Journal, qui a révélé ces informations, souligne que cette initiative s'inscrit dans la continuité des politiques protectionnistes héritées de l'administration Trump, confirmant ainsi une posture américaine fermement défensive vis-à-vis des importations chinoises.



L'annonce survient dans un contexte de tension politique et commerciale, exacerbée par les élections présidentielles américaines prévues en novembre. La décision de Biden, bien que présentée comme une stratégie économique, semble être également un acte de campagne visant à contrer les promesses de son rival, Donald Trump, qui avait menacé d'imposer des tarifs encore plus élevés. Pendant ce temps, Janet Yellen, secrétaire au Trésor, tente de tempérer les relations avec la Chine, bien que ses efforts semblent minimisés par ces nouvelles mesures.