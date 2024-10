120 milliards d’euros : le coût de la pauvreté pour la France

Le 9 octobre 2024, le Collectif ALERTE a publié une étude qui dévoile le coût colossal de la pauvreté pour l’État français. Selon cette analyse, la pauvreté représente un fardeau financier de près de 120 milliards d'euros par an, un montant qui regroupe des dépenses directes, des surcoûts liés à divers services publics et des pertes de recettes fiscales. Cette étude, menée par le cabinet Oliver Wyman pour le collectif, interpelle sur la nécessité de réorienter les politiques publiques pour lutter contre ce fléau social.



Le coût de la pauvreté : une addition salée pour les finances publiques

Le coût annuel de la pauvreté en France est évalué à 118 milliards d'euros, selon le Collectif ALERTE, une coalition de 34 associations telles qu'Action contre la faim, Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, et les Petits Frères des Pauvres. Ce montant se décompose en plusieurs volets : 51 milliards d'euros de dépenses directes, principalement sous forme de prestations sociales, comme les allocations et aides aux ménages les plus démunis.

39 milliards d'euros de "surcoûts" engendrés par l'augmentation des besoins dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la justice, souvent sollicités davantage dans les milieux les plus précaires.

28 milliards d'euros de pertes de recettes fiscales, résultant notamment de la faible contribution fiscale des personnes vivant sous le seuil de pauvreté. une coalition de 34 associations telles qu'Action contre la faim, Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, et les Petits Frères des Pauvres. Ce montant se décompose en plusieurs volets :



Un investissement social pour une société plus juste et plus prospère