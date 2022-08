13,8 millions d'euros de sanctions au premier semestre pour des retards de paiement

1,8 million d'euros infligés à Heineken, 1,29 million d'euros pour le groupe pharmaceutique Ispen Pharma : ce sont les sanctions les plus notables infligées par la DGCCRF en raison des retards de paiement de factures constatés chez ces deux entreprises au premier semestre. La législation prévoit un délai de 60 jours à compter de la date de facture, ou de 45 jours à partir de la fin du mois (des délais spécifiques sont prévus pour certains types de biens et de services).



Au premier semestre, la Direction de la répression des fraudes a dressé 138 procédures d'amende administrative, ce qui représente un montant total de 13,8 millions d'euros. La somme collectée est moins élevée que durant le même semestre de l'an dernier, en revanche il y a eu plus de procédures. 75 décisions de sanction avaient déjà été notifiées aux entreprises, pour un montant de 9,5 millions d'euros.