17% des demandeurs d'emploi sanctionnés l'an dernier

Parmi les personnes contrôlées, 65% ont été jugées en recherche « active » d'emploi et 18% nécessitaient une « redynamisation ». Cependant, 17% des demandeurs ont été sanctionnés pour des recherches jugées insuffisantes, recevant des pénalités telles que la suspension temporaire des allocations chômage. Ces sanctions ont été particulièrement sévères lorsque le contrôle a été déclenché par un conseiller référent, avec un taux de radiation de 43%.



Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé des plans ambitieux pour tripler le nombre de contrôles d'ici à 2027, passant de 500.000 à 1,5 million par an. Cette initiative vise à renforcer le suivi et à optimiser l'adéquation entre les demandeurs d'emploi et les postes vacants, notamment dans les métiers en tension.