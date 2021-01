2 milliards d'euros de pertes d'exploitation en 2021 pour Air France-KLM

L'année 2021 ne sera pas de tout repos pour le secteur du transport aérien, et toutes les compagnies aériennes s'apprêtent à faire le maximum pour maintenir la tête hors de l'eau. Ce ne sera pas facile, car l'activité est toujours très en-deçà des niveaux normaux. Ce sera le cas pour Air France-KLM : l'entreprise franco-néerlandaise prévoit ainsi une offre en sièges inférieure de 40 % par rapport à l'avant-crise, selon les informations de La Tribune. Par conséquent, le groupe va essuyer de nouvelles pertes importantes, de l'ordre de 2 milliards d'euros. Un chiffre imposant, mais tout de même moins que celui encaissé en 2020, une année noire durant laquelle Air France-KLM a perdu 3,6 milliards d'euros.



Même moins importante que l'an dernier, la perte d'exploitation estimée pour 2021 ne fera rien pour améliorer les comptes de la compagnie aérienne. Air France-KLM ne prévoit pas de reprise du trafic avant l'été prochain. De fait, les premières semaines et les premiers mois de l'année vont être difficiles encore une fois. Plusieurs pays ont annoncé des reconfinements, comme au Royaume-Uni. Et au vu du nombre de contaminations qui ne parvient pas à revenir à des seuils acceptables, il est à craindre que les autorités françaises ne soient obligées à leur tour de déconfiner. Une partie de l'Est subit déjà un couvre-feu dès 18 h.