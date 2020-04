20% des salariés français au chômage partiel

Muriel Pénicaud a été très ferme sur un point : pas question que certaines entreprises obligent leurs salariés à continuer de travailler chez eux s'ils sont au chômage partiel. Les exemples d'abus ne manquent pas, sur internet ou ailleurs, de ces employés payés par l'État qui doivent toujours effectuer tout ou partie de leurs tâches pour leur employeur depuis le domicile.



La ministre a donc annoncé que des contrôles auront bien lieu. Les sanctions sont importantes : les entreprises prises la main dans le sac devront ainsi rembourser l'intégralité des sommes reçues, et elles ne pourront pas bénéficier d'aides de l'État dans les cinq prochaines années au maximum. Les chefs d'entreprise pourront eux être mis à l'amende (jusqu'à 30.000 euros) et ils encourent une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans. Mieux vaut dans ce domaine respecter les règles plutôt que de jouer au plus malin.