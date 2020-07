20 milliards d'euros pour la transition écologique, et peut-être plus

Sur les cent milliards d'euros que l'exécutif va mettre sur la table pour relancer l'économie à la rentrée, 40 milliards se destineront à la reconquête industrielle et à la relocalisation en France d'activités liées à l'aéronautique, l'automobile et la pharmacie. 20 milliards seront consacrés à la transition écologique. Et si cette enveloppe était insuffisante, le ministre de l'Économie est prêt à une rallonge. « Est-ce qu'il faut faire un peu plus sur les 20 milliards ajoutés ? Est-ce qu'on ne peut pas en rajouter sur tel projet comme la rénovation énergétique des bâtiments ou d'autres projets verts ? J'y suis favorable », a expliqué au micro de France Inter Bruno Le Maire, pour qui « l'écologie n'est pas négociable, l'accélération de la transition écologique n'est pas négociable ».



Le locataire de Bercy, qui se dit « totalement engagé dans la transition écologique », estime qu'avoir l'économie « la plus décarbonée en Europe peut être une fierté nationale ». Ces investissements vont accélérer la recherche, les innovations, les implantations d'entreprises « qui seront utiles pour notre pays », fait-il valoir. Et pour pousser un peu plus sur la pédale de la transition écologique, Bruno Le Maire va regarder avec la ministre Barbara Pompili « s'il faut faire un effort supplémentaire ».