2,5 milliards d'euros d'économies identifiés dans les dépenses publiques

Un premier bilan de la revue des dépenses publiques a permis d'identifier un excédent potentiel de trésorerie de 2,5 milliards d'euros au sein des opérateurs de l'État. Les services concernés sont notamment Météo France ou Pôle emploi. Selon l'Inspection générale des finances, qui a réalisé ce bilan, cet excédent provient de la trésorerie déclarée comme non fléchée et mobilisable.



En vue de réduire ces excédents, l'Inspection recommande de faire des ajustements au niveau des financements directs et indirects de l'État aux opérateurs concernés. Ces ajustements pourraient intervenir dès la loi de finances qui sera présentée en septembre, en cohérence avec l'objectif affiché depuis des mois par le ministère des Finances de maîtriser la dépense publique. Il y a urgence : au premier trimestre, la dette publique de la France a dépassé les 3.000 milliards d'euros, ce qui représente 112,5% du PIB. L'identification de ces excédents s'inscrit donc dans une démarche d'assainissement des finances publiques.