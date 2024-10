3.200 milliards d'euros : la dette publique française sous pression

La dette publique française, qui culmine à 3.200 milliards d’euros, suscite des inquiétudes quant à sa gestion et à son poids croissant sur les finances publiques. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’État ne contracte pas cette dette à travers des emprunts bancaires traditionnels, mais via des obligations émises sur les marchés financiers. Ces titres de dette sont ensuite achetés par une variété d’investisseurs, notamment des fonds de pension et des banques, dont une majorité sont étrangers. En effet, environ 55 % de la dette publique française est détenue par des créanciers internationaux.



Ce contexte rend la France particulièrement dépendante de la confiance des investisseurs étrangers, qui, tant que celle-ci demeure, permettent à l’État de continuer à financer ses déficits budgétaires. Cependant, cette confiance pourrait être mise à rude épreuve si les conditions économiques se dégradaient ou si les coûts d’emprunt, déjà en hausse, continuaient à augmenter. Le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts que l’État doit payer chaque année, représente déjà 50 milliards d’euros, une somme qui ne fait que croître au fur et à mesure que la dette augmente.



La Banque Centrale Européenne (BCE) joue également un rôle clé dans la gestion de la dette française. Suite aux différentes crises économiques, notamment celle de la zone euro et la pandémie de Covid-19, la BCE a acheté massivement des obligations d’État pour stabiliser l’économie, ce qui a contribué à soutenir la dette française. À ce jour, elle détient près d’un quart de cette dette, ce qui reflète l'importance de son soutien.