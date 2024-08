30.000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi depuis le début de l'année

Selon les données publiées par l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs de l'association Garantie sociale des chefs d’entreprise (GSC) et du groupe Altares, 29.958 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi au cours des six premiers mois de 2024. Ce chiffre marque une hausse de plus de 18 % par rapport à la même période en 2023. « Ce niveau de chômage chez les chefs d’entreprise se rapproche des niveaux records atteints en France il y a une dizaine d'années », souligne le rapport repris par Les Échos.



Les petites entreprises sont particulièrement vulnérables à cette tendance. En effet, les dirigeants des structures comptant moins de 5 salariés sont les plus touchés, représentant 90 % des pertes d'emploi. Toutefois, les gérants d'entreprises de 6 à 9 salariés ne sont pas en reste, avec une augmentation de plus de 40 % de chômage, tandis que ceux à la tête de structures employant entre 10 et 19 salariés ont vu une hausse de 31 % de leur taux de chômage. Le rapport met également en lumière que les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500.000 euros sont les plus impactées, représentant plus des trois-quarts des patrons touchés.



La situation actuelle s'explique en partie par la fin des aides gouvernementales mises en place durant la pandémie de Covid-19. Ces dispositifs avaient temporairement réduit le nombre de pertes d'emploi indemnisées, mais leur retrait a entraîné une recrudescence des défaillances d'entreprises. En effet, entre janvier et juin 2024, le nombre global de défaillances a progressé de 18 % par rapport au premier semestre 2023, pour atteindre environ 33 500. Ce chiffre est supérieur de 20 % au niveau moyen constaté en 2018 et 2019, avant la pandémie.