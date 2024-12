3,05 % pour la France, 2,18 % pour l’Allemagne : que cache ce record inquiétant ?

L’écart entre les taux d’emprunt français et allemand a atteint des sommets inédits, suscitant l’inquiétude des observateurs économiques. Ce phénomène, communément appelé « spread », reflète la confiance des investisseurs envers les deux plus grandes économies de la zone euro. Analysons les causes de cette situation et ses potentielles répercussions sur l’économie française.