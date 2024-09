50 millions d'euros de moins : menace sur le maillage territorial de La Poste

L'inquiétude ne se limite pas aux syndicats. De nombreux élus locaux, en particulier dans les zones rurales, craignent que cette décision marque le début d'un désengagement progressif de l'État dans le financement de la présence postale. « C’est un vrai drame pour l’avenir de ces points de contact », a souligné Philippe Wahl. Depuis 2008, plus de 2,4 milliards d’euros ont été investis pour adapter et moderniser le réseau postal, notamment dans les zones rurales, de montagne, ou les quartiers prioritaires.



La réduction du financement remet en cause non seulement le maintien des 17.000 points de contact, mais aussi le rôle essentiel de La Poste dans l'aménagement du territoire. Si les bureaux de poste traditionnels ont diminué au fil des ans, ils ont été remplacés par des agences postales communales et des relais postaux dans les commerces, permettant ainsi à La Poste de conserver une présence active sur l'ensemble du territoire.



Toutefois, avec un coût annuel de 330 millions d'euros pour maintenir cette densité de points de contact, les 174 millions d'euros versés par l'État semblent de plus en plus insuffisants. À Bercy, on assure que « les arbitrages définitifs pour le budget 2024 ne sont pas encore rendus », tout en réaffirmant l'attachement au maintien des 17.000 points de contact.