5G : Stéphane Richard fustige l'« écologie punitive »

Au-delà des prises de position très tranchées des uns et des autres, la 5G a également réveillé les craintes sur la santé (les ondes) et l'environnement (la consommation énergétique). L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) doit d'ailleurs rendre un rapport très attendu au printemps. Là encore, Stéphane Richard s'inscrit en faux : « La technologie de la 5G est bien meilleure du point de vue de l'empreinte environnementale que la 4G », selon lui. Cette nouvelle technologie est « dix fois plus efficace sur la consommation énergétique ».



Et Stéphane Richard d'enfoncer le clou : « Il faudrait être d'une particulière mauvaise foi pour ne pas reconnaître que le numérique est en lui-même porteur d'une solution, plutôt que créateur de problèmes ». Cet « obscurantisme » qu'il déplore le « dérange beaucoup ». Il rappelle que la France est « un pays d'ingénieurs, d'inventeurs, d'entrepreneurs. Que le refus du progrès s'y développe est désolant ». Et c'est ce qui explique ce retard pris par la France dans l'allumage de la 5G, le pays étant parti avec un an et demi de retard. « Il est difficile de savoir aujourd'hui si elle le rattrapera », conclut-il.