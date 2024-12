6 conseils pour un entretien optimal de votre voiture

Qu’il s’agisse d’un véhicule neuf ou d’occasion, l’entretien est une opération qui ne doit pas être négligée. En ces temps d’inflation, de nombreux propriétaires sont tentés de reporter les visites chez le garagiste. Cependant, la vérification régulière de l’état de votre automobile permet de réduire les risques de panne, d’accident ou d’usure prématurée. Nous vous donnons 6 conseils qui vous aideront à réaliser un parfait entretien de votre voiture afin d’assurer votre sécurité et sa durabilité.

Investissez dans des pièces de rechange d’excellente qualité

Bénéficiant des mêmes spécifications techniques, les pièces auto détachées d’origine sont similaires à celles utilisées lors de l’assemblage de votre automobile. En optant pour ces dernières, vous bénéficiez de nombreux avantages. Certaines pièces de remplacement présentent un niveau de qualité inférieur à celles d’origine qui sont produites conformément aux exigences conceptuelles et matérielles du constructeur.

Pour éviter une usure rapide, nous vous recommandons d’investir dans des équipements d’excellente qualité. Ainsi, vous aurez moins de réparations à effectuer sur le long terme et réaliserez des économies notables. Acheter des pièces authentiques revient à ne pas sacrifier la performance ou la sécurité. Puisqu’elles sont de qualité, elles contribuent au bon fonctionnement de l’automobile et garantissent un excellent rendement. Cet aspect est particulièrement important sur des modèles de sport ou des véhicules destinés aux professionnels. Vous trouverez tout type de pièces auto fiables auprès d’un fournisseur de pièces détachées pour voiture reconnu.

Vérifiez régulièrement les niveaux de liquide

Parmi les réflexes à avoir, la vérification des niveaux de liquides permet de prévenir les risques de pannes et de problèmes mécaniques.

L’huile moteur

Nécessaire à la lubrification des différentes pièces auto qui y sont présentes, l’huile assure un bon fonctionnement du moteur. Pour procéder à la vérification de son niveau, tirez la jauge graduée de son emplacement. Au besoin, ajoutez de l’huile en veillant à ce qu’elle soit adaptée aux spécifications du constructeur. Vous souhaitez vérifier le niveau d’huile après avoir conduit votre voiture ? Pour prendre des mesures fiables, le moteur doit refroidir pendant au moins une heure.

Le liquide de frein

Cette vérification est essentielle, car ce liquide permet de transmettre la commande de freinage quand la pédale est actionnée. Le récipient qui le contient étant transparent, l’appréciation du niveau est facile à réaliser. Vous avez constaté que votre réservoir de liquide est quasiment vide ? Cela peut être dû à une fuite sur le circuit ou à l’usure des plaquettes. Dans ce cas, rendez-vous chez un professionnel dans les plus brefs délais.

Le liquide de transmission

Facilitant le passage des vitesses, un niveau insuffisant de liquide de transmission peut provoquer de sérieux dégâts sur votre automobile. L’opération de vérification est semblable à celle de l’huile du moteur. En dehors de la quantité, vous devez aussi contrôler la couleur qui doit être rougeâtre. Dans le cas contraire, une vidange doit être effectuée en tenant compte des recommandations du constructeur.

Le liquide de refroidissement

Contribuant à refroidir le moteur, ce liquide est composé d’antigel et d’eau déminéralisée. Pour réaliser un contrôle fiable, vous devez laisser le moteur refroidir. Ensuite, via le vase d’expansion, vérifiez le niveau en vous servant des lignes qui indiquent le minimum et le maximum. Pour garantir le bon fonctionnement de votre voiture, pensez également à inspecter le liquide de lave-glace et de direction assistée.

Surveillez l’état et la pression des pneus de votre voiture

Avec le temps, les pneus perdent naturellement de l’air. Par conséquent, la vérification de la pression doit être effectuée régulièrement. Autrement, vous risquez de réduire leur adhérence, d’augmenter vos distances de freinage ainsi que votre consommation de carburant. Nous vous recommandons de contrôler l’air dans vos pneus lorsqu’ils sont froids, car en roulant, ils chauffent ce qui entraîne une augmentation de la pression.

Dans ce cas, il se peut que vous soyez tenté de les dégonfler. L’état des pneus nécessite par ailleurs une attention particulière, car ce sont les seuls éléments en contact avec la route. Lorsqu’ils sont lisses, le risque de dérapage et de perte de contrôle du véhicule est accru. Pour garantir votre sécurité au volant, vérifiez les éléments suivants :

les reliefs du pneu qui doivent être ronds, visibles et bien sculptés afin d’améliorer l’adhérence,

la pression pour réduire la consommation d’essence et offrir plus de confort dans la conduite,

les flancs pour savoir si le pneu doit être remplacé.

En apprenant à repérer les premiers signes d’usure, il vous est possible d’éviter les accidents et les crevaisons. En procédant au remplacement de vos pneus dès lors que cela est nécessaire, vous réalisez également des économies sur le long terme.

Effectuez les vérifications saisonnières de votre véhicule

S’il est recommandé d’entretenir son véhicule tout au long de l’année, certaines périodes comme l’été ou l’hiver nécessitent une attention particulière. Durant la belle saison qui est synonyme de départ en vacances, il est conseillé de procéder à une vérification de l’état de votre auto. En effet, elle sera amenée à parcourir plusieurs milliers de kilomètres en quelques semaines. Pour rouler en toute sécurité, pensez au contrôle des niveaux de liquides. Procédez aussi à la vérification de l’état de votre pare-brise, de la climatisation, des pneumatiques et des autres équipements de sécurité.

Avant l’arrivée du grand froid, nous vous recommandons par ailleurs de vous assurer que votre système d’éclairage et vos balais d’essuie-glace sont en parfait état de marche. Veillez à remplacer vos pneus, à vérifier vos amortisseurs ainsi que votre batterie. Enfin, d’autres moments sont propices à l’inspection de votre véhicule. Vous pouvez par exemple le faire avant l’expiration de la garantie du constructeur, lors de sa vente ou à sa remise en circulation après plusieurs mois passés dans le garage.



Remplacez les filtres et la courroie de distribution en respectant les délais

Pour garantir le bon fonctionnement de votre voiture, vous devez procéder au remplacement des filtres à air et à huile en respectant les délais. Le premier a pour but de protéger le moteur des impuretés présentes dans l’air et d’assurer la qualité du mélange air-carburant. Il doit être changé tous les 20 000 kilomètres. Quant au second, il est le garant de la pureté de l’huile moteur. Lorsqu’il s’encrasse, le bloc peut en souffrir, car une huile usée peut abîmer ses composants. Pour assurer le bon entretien de votre véhicule, le filtre à huile doit être remplacé à chaque vidange.

L’entretien d’une automobile prend également en compte le changement de la courroie de distribution entre 100 et 150 000 km pour les moteurs diesel et 100 000 km pour les moteurs à essence. Vous constatez des fissures ou des craquelures sur votre courroie ? Votre moteur grince ou couine ? Nous vous recommandons de vous rendre chez votre garagiste afin de procéder au remplacement de pièce auto. Une rupture de la courroie de distribution peut entraîner des dommages graves sur votre véhicule.

Respectez bien l’intervalle de révision

La révision est une opération incontournable pour garantir le parfait état de marche de votre automobile. En fonction du modèle et de la motorisation, elle doit être effectuée tous les 15 000, 20 000 ou 30 000 kilomètres. En vous référant au carnet d’entretien de votre véhicule, vous saurez quand effectuer cette opération. En faisant la révision au bon moment, vous pouvez bénéficier de la garantie constructeur. Celle-ci permet aux propriétaires de véhicules neufs d’être indemnisés en cas de défauts cachés d’origine mécanique. D’une durée minimale de deux ans, elle court sur près de sept ans chez certains fabricants.

De plus, le respect de l’intervalle de révision est requis pour vous assurer que votre voiture fonctionne bien et qu’elle ne risque pas de tomber en panne. En général, l’opération prend en compte la vidange du moteur, le contrôle des niveaux de liquide, la vérification de la pression des pneus, du circuit de climatisation ainsi que des feux. L’effectuer de façon régulière permet d’identifier les problèmes avant qu’ils s’aggravent.