66 millions d'euros d'aide pour La Poste

La Poste fait partie des entreprises dont l'activité a été fortement impactée par la crise sanitaire. En particulier le trafic courrier : la chute a même été spectaculaire, les Français l'ayant massivement boudé depuis le printemps. La crise sanitaire fait en sorte que les usages du numérique pour communiquer ont explosé, alors que l'e-mail et les autres formes de communication en ligne étaient déjà très utilisés. La Poste a expliqué que la quantité de courrier à traiter a été tout simplement divisée par deux.



Or, qui dit moins de courrier, dit aussi des revenus en chute libre pour La Poste. Dans une interview mi-novembre, Philippe Wahl, le PDG de l'entreprise, a affirmé que les comptes du groupe allaient être « dans le rouge » cette année. Et que le choc subi en 2020 va « déséquilibrer » l'avenir du service universel du courrier. Le dirigeant s'attend à un lourd déficit pour 2021 « et pour les années qui viennent ».