À Zürich, à l’écoute de la nature avec les artistes chinois

Un écrin végétal



Pour entrer dans ces paysages, quelle meilleure introduction qu’une promenade dans le parc Rietberg qui abrite le musée éponyme. Biens culturels d’importance nationale, le parc et sa villa attenante (aujourd’hui Musée Rietberg) ont été créés dès 1855 et repris à la fin du siècle par une famille industrielle de Winterthur, les Rieter. Depuis 1945, ils sont la propriété de la ville de Zurich. Avec une superficie de 7 hectares, le plus grand parc paysager de Zurich qui possède encore quelques hêtres d’origine, est l’œuvre du paysagiste Théodor Froebel et de son fils Otto. Ils sont liés à l’essor du jardin bourgeois dans le contexte de l’industrialisation et de l’émergence des villes. Leurs projets déterminent aujourd’hui encore l’apparence de Zurich, depuis les parcs sur les rives jusqu’au parc Rieter. Par temps clair, on peut apercevoir les Alpes de Glaris, ce qui donne une impression de perspective infinie.



Un musée récemment agrandi



Le musée est composé de plusieurs bâtiments : la Villa Wesendonck contruite pour la famille Wesendonck, la Villa Schonberg – Richard Wagner y a composé Tristan et Isolde ainsi que les Wesendonck Lieder – et une extension construite par les architectes Alfred Grazioli et Adolf Krischanitz, qui a ouvert ses portes en 2007. De couleur verte, le pavillon de verre que l’on appelle « L’émeraude » vient couronner ce nouvel édifice. Les salles abritent des expositions temporaires et la collection permanente.

Le Musée Rietberg a plus que doublé sa surface d’exposition depuis qu’a été construit le nouveau bâtiment en 2007. Pour la première fois, des œuvres d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie, qui jusque-là n’avaient jamais été exposées, sont accessibles au public. Désireux de présenter les chefs-d’œuvre tels qu’en eux-mêmes, le musée a sciemment renoncé à disposer panneaux de texte, cartels détaillés, cartes géographiques ou écrans clignotants dans les salles de la collection.