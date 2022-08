ADP : l'aéroport Paris-Orly retrouve son niveau de fréquentation d'avant la pandémie

Après deux années de crise terrible pour les entreprises du secteur aérien, la reprise est bel et bien de retour. À tel point que les compagnies aériennes ont le plus grand mal à faire voyager tous les passagers… En ce qui concerne le groupe ADP, qui gère les principaux aéroports parisiens, les feux sont au vert. En juillet, Paris-Orly a ainsi quasiment retrouvé son niveau de fréquentation d'il y a trois ans : 3,1 millions de passagers, soit 99% du niveau de 2019.



Pour ce qui concerne Roissy-Charles-de-Gaulle, le retour à une activité normale prendra plus de temps. L'aéroport a ainsi accueilli 6 millions de passagers en juillet, soit 81% de sa fréquentation il y a trois ans. ADP souligne tout de même qu'il s'agit d'une progression. Les deux aéroports parisiens affichent un trafic à hauteur de 86,3% du mois de juillet 2019 (9,1 millions de passagers).