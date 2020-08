APL : la réforme entrera en vigueur au 1er janvier 2021

Avec le nouveau calcul, le montant perçu pour les APL du mois de janvier 2021 sera donc calculé sur… les revenus perçus entre décembre 2019 et novembre 2020. La réforme tombe donc à pic alors que les revenus des ménages sont chuté durant le confinement à cause du chômage partiel : on estime à environ 16 % la baisse des revenus nets pour les salariés qui touchaient plus que le SMIC.



Emmanuelle Wargon est consciente que l’application de cette réforme le 1er janvier 2021 va faire augmenter les sommes versées, du fait de la pandémie et de la crise économique. Stratégiquement, pour le gouvernement, c’est une bonne nouvelle : il espère ainsi faire oublier la baisse généralisée de 5 euros des APL votée en 2018 et qui avait été vivement critiquée.