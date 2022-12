Abus de position dominante : la Commission européenne gronde contre Facebook

La crainte de la Commission dans ce cas est que « Meta n’impose, à son profit, des conditions commerciales déloyales aux concurrents de Facebook Marketplace ». Plus précisément, les entreprises qui achètent de la publicité sur Facebook peuvent également fournir au géant du web des informations commerciales. Ces données pourraient ensuite être exploitées par Meta pour concurrencer ces mêmes entreprises.



Margrethe Vestager, la vice-présidente en charge de la Concurrence à Bruxelles, expliquait l'an dernier que Meta pourrait, dans ce cadre, bénéficier d'un « avantage indu », notamment dans le secteur des annonces en ligne « où des personnes achètent et vendent des biens tous les jours et où Facebook est également en concurrence avec des entreprises auprès desquelles elle collecte des données ».