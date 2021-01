AccorInvest va bénéficier d'un prêt garanti par l'État de 500 millions d'euros

C'est une aide précieuse qu'octroient les pouvoirs publics et les banques au groupe AccorInvest. L'entreprise va bénéficier d'un soutien sonnant et trébuchant de près de 500 millions d'euros sous la forme d'un prêt garanti par l'État. Une annonce confirmée par Bruno Le Maire au micro de Radio Classique : « AccorInvest est en grande difficulté financière », confirme le ministre de l'Économie, avant d'ajouter qu'« il y a une économie qui se relève, comme le luxe, mais une autre qui souffre toujours et qu'il faut soutenir ». Il vise notamment les secteurs « du tourisme, de l'hôtellerie, des restaurateurs et de l'aéronautique ».



Ces secteurs ont déjà fait l'objet de plans d'aides massifs, mais AccorInvest fait partie des entreprises qui bénéficieront d'un soutien parmi les plus généreux : précisément 477 millions d'euros, selon un porte-parole du groupe. Un montant à comparer aux 2,71 milliards alloués à l'hôtellerie, ou encore aux 5,34 milliards pour le secteur du tourisme. En tout, les banques ont alloué un total de 10,52 milliards de prêts garantis par l'État à l'ensemble du secteur du tourisme, qui comprend l'hôtellerie et la restauration.