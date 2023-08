Adé pour durer

Le fait d’avoir opté pour une carrière solo après quelque temps dans un groupe (Thérapie Taxi) n’est pas sans rappeler, sans doute, No Doubt dont la chanteuse phare Gwen Stephani a su alterner vie de groupe et carrière solo, les deux avec bonheur.



Amateur de pop-rock, je sais tout ce que les clips ont pu apporter à la réussite de la carrière de Mylène Farmer, portant sa voix et son style pour lui permettre de conquérir son public et de le fidéliser dans la durée.



Le clip d’Adé pour son titre « tout savoir » témoigne d’une réelle influence en ce domaine. La vidéo réalisée cherche plus à être construite sur le modèle d’un court-métrage avec cette petite pointe de fantastique et de décalé qui imprime la rétine. L’air étant particulièrement entrainant, tout cela vous propose une agréable échappée dans un nouvel univers musical.



L’album « Et alors » s’inscrit de ce point de vue parfaitement dans une nouvelle veine de la variété féminine française portée par Jain, Clara Luciani ou Juliette Armanet de femmes recherchant au-delà des mélodies entrainantes des textes qui vous interpelleront par leur justesse ou leur côté décalé. Des textes où l’on peut parler de tout, d’amour comme de Q en passant par le désamour, la solitude, l’insomnie ou les doutes.



L’écoute d’Adé est une écoute détente, de fin de journée et d’apéritif. Le moment qui sert de sas de décompression après être rentré du travail et où l’on cherche à évacuer ce qui aurait pu vous tracasser les heures précédentes en se disant que demain sera un autre jour.



Ce moment-là je l’ai vécu avec un verre de vin jeune et à la mode, à savoir du vin orange. Cette nouvelle couleur trouve sa source dans une technique de macération du raisin – normalement dévolu à la production de vin blanc – laissé en contact avec la peau et les pépins du fruit. Nouvelle couleur est un grand mot, car le vin orange est produit depuis des milliers d’années en Géorgie et j’ai le souvenir d’en avoir bu en Italie il y a près de 20 ans chez des viticulteurs ayant repris la technique de laisser le vin vieillir dans des amphores en terre lui donnant une teinte très prononcée. Pendant 20 ans plus rien et puis, voici que ce vin est de nouveau proposé, mais pour le moment de façon encore confidentielle. Il convient donc de s’assurer auprès de son caviste des techniques utilisées et ne pas hésiter à identifier le caviste qui sera spécialisé dans les vins étrangers, de Géorgie évidemment, d’Italie aussi.



Allumer un Flor de Compan Monarcas sera le parfait compagnon de ce moment, par sa douceur et sa facilité à le déguster, il saura envelopper l’écoute de l’album d’Adé. Et puis la référence Monarcas sera de mise pour cette chanteuse.