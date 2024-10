Agirc-Arcco : pourquoi les bénéficiaires sont doublement pénalisés ?

Le Premier ministre Michel Barnier porte la responsabilité principale de ces mesures de revalorisation. Son gouvernement justifie ce report par la nécessité d'économies budgétaires... En effet, l'objectif global est d'atteindre un déficit public de 5 % en 2025 en réalisant des économies totalisant 60 milliards d'euros.

De leur côté, les représentants syndicaux tels que la CFDT retraités ont exprimé leurs préoccupations concernant le pouvoir d'achat des retraités et prévoient une hausse plus significative pour 2025, estimée entre 2,3 % et 2,4 %.