Airbnb : forte hausse de la collecte de la taxe de séjour pour les communes françaises

L'activité d'Airbnb, relancée en 2021 après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, va permettre à quelque 29.000 communes d'engranger une confortable manne de 93 millions d'euros au titre de la taxe de séjour. La plateforme de location de courte durée avait collecté 58 millions d'euros en 2019, et 24 millions en 2018. En tout, la taxe de séjour est 60% plus élevée en 2021 par rapport à 2019 !



Selon les chiffres du Parisien, en moyenne, chaque commune a reçu 3.200 euros, mais certaines obtiennent bien sûr davantage d'argent. C'est sans surprise Paris qui récupère la somme la plus élevée soit 9,4 millions d'euros. C'est cependant moins élevé que durant l'année 2019, la capitale avait alors engrangé 15,3 millions d'euros au titre de la taxe de séjour. Cette baisse sensible malgré la levée des restrictions sanitaires s'explique par l'absence des touristes étrangers.