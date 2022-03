Airbnb : il sous-louait un appartement sans l'autorisation des propriétaires

C'est du jamais vu dans les annales judiciaires. Un homme va devoir rembourser à ses propriétaires la coquette somme de 221.000 euros, pour avoir sous-loué un appartement sans leur autorisation. La décision du Tribunal judiciaire de Paris fera date, car la précédente sanction la plus élevée était cinq fois plus faible. Le studio, situé dans le 6e arrondissement à Paris, avait été loué à partir de décembre 2016. Le loueur n'a pas tardé à le sous-louer.



De décembre 2016 à décembre 2020, l'homme a sous-loué l'appartement à 329 reprises sur Airbnb, pour une somme totale de 198.000 euros. En plus de ne pas avoir obtenu l'autorisation des propriétaires de l'appartement, il y a une circonstance aggravante : les sous-locations ont dépassé les 120 jours par an, ce qui est interdit dans les villes de plus de 200.000 habitants.