Airbus : décisions difficiles à prévoir pour l'emploi

Airbus a néanmoins mis en œuvre une réduction de 40% de sa production pour cette année et 2021. Et retrouver le niveau d'avant la crise du coronavirus s'annonce long : pour le président d'Airbus, « la crise du secteur de l'aviation sera longue et d'une ampleur telle qu'elle nécessite que nous prenions des mesures plus importantes ». Guillaume Faury ne voit pas de redressement du secteur aérien avant 2023 au mieux, mais il vise 2025. Cinq années durant lesquelles il faudra donc réaliser des économies et tenir bon.



C'est l'ensemble de la filière aéronautique qui est en difficulté. Le groupe canadien Bombardier, dont Airbus a acquis le programme C-Series, va supprimer 2.500 emplois. Chez les motoristes General Electric et Rolls Royce, ce sont respectivement 12.600 et 9.000 postes qui vont être détruits. Et Boeing a annoncé une réduction de 10% de ses effectifs (16.000 emplois). Le rival américain doit en plus composer avec la catastrophe industrielle du 737 MAX, toujours cloué au sol.