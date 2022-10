Airbus verse une prime de 1.500 euros à ses salariés

L'inflation très élevée contraint le pouvoir d'achat. Pour y répondre, une des solutions est d'augmenter les salaires et de verser des primes. Airbus a choisi de verser un bonus de 1.500 euros bruts à ses salariés du monde entier. « Le comité exécutif d’Airbus a décidé qu’une prime exceptionnelle sera versée avant la fin de l’année 2022 à l’ensemble des employés Airbus jusqu’au niveau Senior Manager inclus », ce qui représente la majorité des effectifs du groupe ainsi que les alternants.



Cette prime vise à contribuer « à la fois au maintien d’un état d’esprit engagé et du pouvoir d’achat de chacune et chacun », explique Airbus. « La volatilité, l’incertitude, la complexité, l’ambiguïté qui caractérisent notre environnement ont encore été renforcées au cours des derniers mois par la crise de l’énergie et l’inflation », ajoute l'entreprise dans un communiqué.