Altice acquiert Coriolis Telecom

SFR veut se renforcer sur le segment de l'entreprise avec l'annonce de l'acquisition de Coriolis Telecom. Le groupe, fondé il y a une trentaine d'années par Pierre Bontemps, travaille avec 30.000 entreprises clients et compte un demi-million de clients fixes et mobiles dans les petites et moyennes villes françaises. C'était donc une proie de choix pour Altice, qui confirme ainsi son appétit après l'achat d'Afone Participations (770.000 clients).



La transaction se composerait d'un prix d'achat de 280 millions d'euros, ainsi qu'un paiement différé de 117 millions. Les régulateurs auront leur mot à dire sur l'opération, et dès que le feu vert sera donné, Altice pourra absorber Coriolis Telecom : la finalisation de l'achat est prévu pour le premier trimestre 2022.