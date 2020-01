Amazon confirme son centre de distribution de Senlis

Ce centre de distribution de 55 000 mètres carrés est situé à proximité de l'autoroute A1. Il aura pour vocation d'aider à une meilleure répartition des stocks : les commandes y seront stockées afin d'être redistribuées sur l'ensemble du territoire français. Le bâtiment ouvrira ses portes en mai 2020. Après trois ans d'exploitation, il comptera 500 emplois en contrat à durée indéterminé. C'est le septième centre de distribution d'Amazon en France, qui complète le site ouvert en 2017 à Boves, non loin d'Amiens. Plus grand (sa superficie est de 107 000 mètres carrés), ce site est chargé du traitement des gros colis.



Amazon ne précise pas le montant de l'investissement nécessaire pour le centre de Senlis. Le géant du commerce en ligne se borne à préciser qu'il a injecté en France 6,8 milliards d'euros en dix ans, et qu'il a créé plus de 9 300 emplois en CDI. L'entreprise est au cœur d'une polémique concernant son imposition, ce qui l'a d'ailleurs poussée à indiquer le montant versé au fisc français pour 2018 : 250 millions d'euros.