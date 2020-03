Amazon embauche 100 000 personnes pour faire face à la hausse des commandes en ligne

Pour assurer la hausse des commandes, le géant du commerce en ligne a annoncé le recrutement de 100 000 employés aux États-Unis. Ce personnel, à temps partiel ou à temps complet, sera surtout affecté aux entrepôts, à la logistique et aux livraisons pour « répondre à l’augmentation de la demande de la part des personnes qui dépendent des services d’Amazon pendant cette période stressante ». Le groupe n'a pas oublié de donner un coup de pouce aux employés actuels affectés à ces tâches des deux côtés de l'Atlantique : ils recevront durant le mois d'avril un coup de pouce de 2 dollars ou de 2 euros de plus par heure. Cette augmentation de salaire représente un coût de 350 millions de dollars.



La crise sanitaire du coronavirus a forcé plusieurs États à mettre en place des mesures de confinement de la population très strictes, comme en Italie, en Espagne, et en France. Si la plupart des commerces « non essentiels » ont dû fermer, les livraisons à domicile restent autorisées moyennant des précautions pour éviter la propagation du COVID-19. Aux États-Unis, plusieurs villes ont décidé elles aussi de dispositifs de quarantaine, ce qui a un impact sur des milliers d'entreprises et encore plus de salariés.