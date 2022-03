Amazon : les pratiques de désabonnement pour Prime dénoncées

L'abonnement Prime est bien connu pour la variété de services qu'il offre aux clients d'Amazon : livraison rapide bien sûr, mais aussi accès à la plateforme de streaming Prime Video, à une sélection de 2 millions de chansons, du stockage en ligne pour les photos, etc. De quoi justifier les 49 € annuels demandés. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus onéreux : 139 $ par an, mais les services offerts sont plus nombreux.



Pour les clients, les bénéfices de l'abonnement Prime peuvent aisément se justifier, tout autant que pour Amazon : cela représente une rentrée d'argent régulière et de plus en plus importante. Pour ceux qui veulent se désabonner, l'entreprise assure que la procédure d'annulation est « simple et transparente », avec des options présentant « clairement » les choix aux clients. Mais est-ce la réalité ?