Amazon prolonge la suspension d'activité dans ses entrepôts jusqu'au 13 mai

L'affaire Amazon est loin d'être terminée. Le jugement qui interdit l'entreprise de vendre des produits non-essentiels en France a été confirmé par la Cour d'Appel de Versailles. Plutôt que de se soumettre à cette décision, le vendeur a préféré fermer ses six centres de distribution français. « L’astreinte, telle que précisée par la Cour d’Appel, nous oblige à envisager de poursuivre la suspension d’activité de nos centres de distribution français jusqu'au mercredi 13 mai inclus », explique le groupe dans un communiqué. La proposition, discutée avec le comité social et économique vendredi 8 mai, n'aurait pas d'impact sur la rémunération des salariés qui reste assurée à 100% par l'entreprise.



Amazon indique également poursuivre le dialogue avec les représentants du personnel pour finaliser le processus d'information et de consultation en cours. « Nous travaillons activement pour reprendre une activité normale, dans l’intérêt de nos clients en France, de nos collaborateurs et des TPE et PME françaises qui comptent sur Amazon pour développer leur activité », précise le groupe. Il est toujours possible de passer commande sur Amazon France, mais ce sont les entrepôts étrangers de l'entreprise qui prennent le relais.