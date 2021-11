Amazon supprime les emballages plastique pour ses propres produits

Amazon a annoncé son engagement de supprimer l'utilisation de pochettes en plastique pour l'envoi de petits produits (livres, cartes, etc.). À la place, le géant du commerce en ligne utilisera des matériaux plus faciles à recycler, comme du carton ou du papier kraft. Néanmoins, Amazon va conserver les emballages plastique pour certains articles, comme des verres ou des vases qui seront protégés par du papier bulle : « c'est une question de sécurité », fait valoir l'entreprise dans un communiqué.



David Lewkowitz, le directeur des opérations au sein d'Amazon France, explique que l'entreprise continuera à « innover et à trouver des solutions pour utiliser encore plus de matériaux durables ». À l'origine, le groupe s'était engagé à ne plus utiliser de matière plastique du tout. Par ailleurs, Amazon a annoncé son intention d'augmenter le nombre de produits qui peuvent être expédiés dans leur emballage d’origine.