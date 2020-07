Amende de 93 millions d'euros pour le « cartel du jambon »

Entre 2010 et 2013, douze industriels de la charcuterie ont organisé des rendez-vous hebdomadaires pour s'entendre sur les prix des matières premières et pour peser sur les négociations avec les distributeurs. Suite à l'enquête de l'Autorité de la concurrence, ces entreprises se voient infliger une amende de 93 millions d'euros, un montant qui la positionne parmi les vingt les plus sévères jamais prononcées par le régulateur. Il y a tout d'abord les groupes Campofrio (Aoste, Jean Caby), Fleury Michon, Les Mousquetaires (Intermarché, Monique Ranou) et la Financière Turenne Lafayette (Paul Prédault et Madrange) qui ont été convaincus d'entente sur les prix du jambon sans mouille, leur matière première.



On retrouve la Financière Turenne Lafayette et Les Mousquetaires dans le second volet de l'enquête. Ces deux entreprises et leurs concurrents (Aubret, Campofrio, CA Animation, Coop, Cooperl Arc Atlantique, La Financière du Haut Pays, Financière Turenne Lafayette, Savencia, Sonical, Salaisons du Mâconnais, Nestlé et Roullier) coordonnaient les prix des produits charcutiers, aussi bien crus/secs que cuits. L'objectif était d'imposer des augmentations aux enseignes de la grande distribution pour leurs marques distributeurs ou premiers prix.