Amérique latine : les performances du groupe Casino en forte hausse

Le dirigeant du groupe Casino, Jean-Charles Naouri, a de quoi être satisfait en ce début d’année. Avec un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros, correspondant à une hausse de +4,7% par rapport au premier trimestre 2021, les résultats de sa société au T1 2022 ont dépassé les attentes des analystes d’Alpha Value. Une croissance portée par les excellents résultats de ses filiales situées au Brésil (Assaí et GPA) et en Colombie (Grupo Éxito).



En effet, c’est en Amérique latine, le second marché le plus important du distributeur stéphanois, que la croissance a été la plus marquée. Le groupe Casino y voit son chiffre d’affaires total bondir de +13,2% ce trimestre en comparaison du T1 2021.



Au Brésil, la filiale spécialisée dans le cash & carry (technique de vente en gros) Assaí poursuit son expansion avec 1,948 milliard d’euros de CA, pour une croissance totale de +36,1% par rapport au T1 2021. Un bilan qui s’explique entre autres par la très bonne performance des 32 magasins sous enseigne Assaí ouverts au Brésil au cours des 12 derniers mois.



De plus, Assaí a déjà pris possession de 60 hypermarchés Extras (10 suivront dans les prochaines semaines) afin de les convertir au format cash & carry. Les premiers magasins convertis ont vu leurs ventes tripler ; preuve que ce format a le vent en poupe au Brésil.

Cap vers la Colombie, où le chiffre d’affaires de Grupo Éxito progresse de +20,8% (1,012 milliards d’euros) en comparable ce trimestre par rapport à la même période de 2021. La filiale colombienne du groupe de Jean-Charles Naouri a vu sa croissance grandement facilitée par l’augmentation du trafic en magasin liée à la reprise économique et plus particulièrement la reprise du tourisme en Colombie.