Analyse financière et évaluation d’entreprise : nouvel ouvrage de Bruno Husson

Paru le 5 janvier aux éditions Presses Universitaires de France (PUF), le nouveau livre de Bruno Husson, Analyse financière et évaluation d’entreprise, propose une approche renouvelée de l’analyse financière et de l’évaluation d’entreprise, à la fois dense sur le plan théorique et riche sur le plan pratique.

Associé honoraire au sein du cabinet de conseil Accuracy et ancien Professeur affilié de HEC Paris, Bruno Husson, propose aux lecteurs une approche moderne de l’analyse financière. Celle-ci ne se limite plus comme par le passé à une simple analyse de bilans, car elle se conclut généralement par une évaluation de l’entreprise à l’étude. Sur cette base, l’objectif de Bruno Husson est de décrypter les deux étapes de l’analyse financière moderne. Son ouvrage commence ainsi par proposer une méthodologie d’analyse clés en main des états financiers, en intégrant les difficultés liées à la consolidation des comptes et à la croissance externe. Il fournit ensuite un mode d’emploi détaillé des méthodes d’évaluation usuelles, flux actualisés (DCF) et multiples, avec le souci de prendre en compte la spécificité de chaque cas. Originalité et force du propos, qui allie théorie et mise en pratique, tous les concepts et outils utilisés dans le cadre de ces deux étapes de l’analyse financière font l’objet d’une présentation didactique et sont systématiquement illustrés par un exemple chiffré. L’ouvrage de 488 pages se veut ainsi accessible à tous les lecteurs, étudiants ou professionnels.

Diplômé d’HEC et Docteur en finance, Bruno Husson a enseigné la finance d’entreprise au sein du groupe HEC Paris pendant plus de 40 ans. Parallèlement, il a développé une activité de conseil au sein de divers établissements, tout d’abord chez Oddo & Cie où il a dirigé une équipe d’analystes financiers et assisté des fondateurs lors de l’introduction en bourse de leur entreprise. A son arrivée chez Accuracy en 2006, il a développé les activités de la société dans tous les domaines de l’évaluation financière : évaluation d’entreprise, évaluation de préjudice et expertise dans le contexte de litiges fiscaux, expertise méthodologique dans le contexte des tests de dépréciation requis par les normes IFRS, attestations d’équité dans le cadre de la réglementation boursière ... S’agissant de cette dernière activité, Bruno Husson est un expert de longue date sur la place financière de Paris. Depuis l’attestation qu’il a délivrée en 1994 dans le cadre du premier retrait obligatoire jamais réalisé sur le marché boursier français, il est en effet intervenu à près de cent reprises pour attester le caractère équitable d’une offre publique à la demande des actionnaires de la société cible, en particulier dans le contexte d’opérations complexes contestées par certaines parties prenantes, telles que l’offre publique visant les actions du voyagiste Club Med en 2013, ou celle visant les titres du cimentier Lafarge en 2015, ou encore celle visant les actions de l’opérateur télécom SFR en 2016.

L’expertise de Bruno Husson repose sur un socle de connaissances théoriques, régulièrement revisité dans le cadre des cours dispensés à un large public d’étudiants, et s’appuie également sur une longue expérience professionnelle, constamment renouvelée à l’occasion d’une grande variété de missions. C’est cette expertise, à la fois théorique et pratique, que le lecteur aura le plaisir de découvrir à travers la lecture de son nouvel ouvrage Analyse financière et évaluation d’entreprise.