Apple Savings débarque et bouscule le monde de l'épargne!

L’annonce avait déjà été faite, mais il aura fallu attendre plusieurs mois pour qu’elle se concrétise. Apple Savings fait son entrée dans le monde des comptes épargne avec un taux d'intérêt de 4,15%, bien supérieur à celui des comptes épargne similaires américains. Ces derniers plafonnent généralement à moins de 0,50%. Dans un contexte d'inflation élevée aux États-Unis, cette offre est une véritable aubaine. Elle résulte de l'alliance entre Apple et Goldman Sachs, deux géants ayant déjà collaboré pour le lancement de la fameuse Apple Card en août 2019.



Apple Savings a été pensé pour faciliter la vie des clients Apple, et tout particulièrement des clients de la carte bancaire du groupe. Les détenteurs d'une Apple Card profitent en effet d'un programme de cashback généreux offrant jusqu'à 3% de remise sur leurs achats. Et, justement, ce cashback est automatiquement transféré sur le compte Apple Savings, permettant aux épargnants de mettre de l'argent de côté sans lever le petit doigt. Bien sûr, il est toujours possible de créditer ce compte épargne par d'autres moyens, comme les virements ou les dépôts.