Après la PS4 à 95 €, Lidl va vendre un piano Colmann à moitié prix

Les pieds du piano devront être assemblés à la main, c'est un moindre mal pour les parents qui voudront économiser sur un tel produit. Les stocks seront limités à une dizaine de pièces par point de vente, et seuls les magasins de la zone grand ouest proposeront l'instrument. Néanmoins, si la promotion fonctionne, elle sera étendue à toute la France, assure Michel Biero.



Lidl est coutumier de ces coups de com' spectaculaires. Il y a eu le Monsieur Cuisine Connect bien sûr, et tout récemment le déstockage de consoles de jeux PlayStation 4, qui a provoqué une émeute devant le magasin qui proposait l'appareil. Le prix, 95 euros, était particulièrement alléchant alors que la console est normalement vendue à 299 euros. Il a fallu envoyer des agents pour disperser les clients très pressés de repartir avec la bonne affaire.