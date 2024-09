Après le rebond olympique, le secteur privé à la peine

Le secteur privé en France a subi une contraction en septembre, mettant fin à la reprise observée durant le mois d’août, alimentée par l'effervescence des Jeux olympiques. Selon l’indice PMI Flash publié par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB), l’indice d’activité est tombé à 47,4 en septembre contre 53,1 en août. Ce chiffre est le plus bas depuis janvier et signale une nette contraction de l'activité, un indice en dessous de 50 traduisant une baisse de régime dans l'économie.



Le sursaut enregistré en août n'était manifestement qu'un phénomène éphémère lié aux Jeux olympiques et a déjà pris fin, selon les analystes. Cette chute laisse l'économie française en situation de quasi-stagnation pour le troisième trimestre 2024. Ainsi, la France rejoint un groupe de pays de la zone euro confrontés à de sérieux problèmes de croissance.



Dans le secteur des services, qui avait particulièrement bénéficié des Jeux olympiques en août, l'indice est passé de 55 à 48,3 en septembre, illustrant un repli marqué. Ce recul est principalement attribué à la baisse des nouvelles affaires et à la réduction des affaires en cours, indiquent S&P Global et la HCOB. « La fin des évènements sportifs s’est accompagnée d’une baisse de la fréquentation », précisent-ils, ajoutant que certains acteurs économiques évoquent également une diminution générale de la consommation.