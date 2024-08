Arnaud Lagardère liquide une partie de ses actions pour apurer ses dettes fiscales

Par ailleurs, Lagardère est actuellement sous le coup d'une mise en examen pour abus de biens sociaux, une enquête menée par le Parquet national financier. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir financé son mode de vie luxueux grâce aux fonds de ses sociétés. Cette situation juridique complexe a largement pesé sur sa décision de réduire sa participation dans le groupe.



Enfin, un autre élément qui a précipité cette vente est un redressement fiscal de 50 millions d'euros, révélé par Le Monde fin mai 2024, et pour lequel Lagardère aurait conclu un protocole transactionnel avec les autorités fiscales. Le montant total de sa dette fiscale reste cependant inconnu du grand public.



Arnaud Lagardère, autrefois à la tête d'un empire familial puissant, voit aujourd'hui son influence considérablement réduite. Il ne possède plus que 5 % du capital du groupe portant son nom, et moins de 5 % des droits de vote. Alors qu'il avait exprimé le désir de regagner du terrain au sein du groupe, sa situation actuelle semble compliquer toute perspective de reprise en main.



La vente de ces actions marque-t-elle la fin de l'influence directe de la famille Lagardère sur l'entreprise ? L'avenir du groupe, désormais sous le contrôle de Vincent Bolloré, semble s'éloigner de plus en plus de l'héritage laissé par Jean-Luc Lagardère, fondateur visionnaire du groupe.