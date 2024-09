Assurance auto : les tarifs en hausse et les disparités qui s’accentuent

Le coût de l’assurance automobile continue de grimper en France. Selon une étude réalisée par Assurland et 40 Millions d’automobilistes, les automobilistes français ont vu leurs primes augmenter de 3,8 % entre 2023 et 2024, atteignant une moyenne de 676 euros par an. Cette hausse, qui s’explique par plusieurs facteurs économiques et environnementaux, n’est qu’un prélude à de nouvelles augmentations attendues pour 2025, selon le cabinet Fact & Figures repris par Le Figaro.



L'inflation joue un rôle clé dans cette évolution. L’augmentation des coûts de réparation, notamment des pièces détachées et de la main-d'œuvre, pèse lourdement sur les assureurs. Les véhicules modernes, équipés de technologies coûteuses, sont plus chers à réparer. Par ailleurs, le dérèglement climatique, marqué par des événements extrêmes comme les orages de grêle et les inondations, a conduit à une augmentation de la sinistralité.



Si la hausse des prix affecte l'ensemble des automobilistes, tous ne sont pas égaux face à cette inflation. L'étude révèle des disparités importantes selon la région et l'âge de l'assuré. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les primes d'assurance ont grimpé de 6,3 %, une augmentation bien plus élevée que dans d'autres régions, notamment la Bretagne, où les assurés paient en moyenne 200 euros de moins. Pierre Chasseray, délégué général de 40 Millions d’automobilistes, dénonce cette situation inégale : « Vous ne payez pas la même chose selon là où vous avez la chance ou la malchance de vivre. »