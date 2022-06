Au cœur des négociations : les 7 facteurs-clés de succès du repreneur individuel

Les opérations de transferts d’entreprises suscitent un fort intérêt dans le monde académique depuis une vingtaine d’années, en particulier de la part des chercheurs francophones. Au sein de ce processus complexe, professionnels et chercheurs s’accordent à souligner l’importance de la phase de négociation. Pour autant, nous constatons une surprenante carence de traitement du sujet. La raison tient en un mot : la confidentialité. Les négociations d’une reprise d’entreprise ne se laissent pas observer si facilement par un tiers. Fort de notre position d’expert mais aussi de conseil acheteur, nous avons pu soulever le rideau de ce théâtre qui n’a souvent rien à envier à la Commedia dell’ Arte, tant les facteurs émotionnels et relationnels jouent un rôle prépondérant. A partir de 10 études de cas et 35 observations participantes de négociations, nous proposons aux repreneurs individuels 7 facteurs-clés de succès pour réussir leur négociation. Le processus de négociation d’une reprise d’entreprise comporte plusieurs étapes et les stratégies possibles pour le repreneur vis-à-vis du cédant vont de la coopération à la compétition (Deschamps et Lamarque, 2021). Les facteurs clés de succès sont présentés en fonction des phases du processus de négociation.



Il est proposé dans cet article, 7 facteurs-clés pour aider le repreneur individuel à réussir sa transaction.