Auto-écoles : un nouveau contrat-type pour mieux comparer

Ce contrat-type est un des éléments d’une politique plus globale visant à réduire le prix du permis de 30%. Il s’agissait d’une promesse faite par Emmanuel Macron aux « gilets jaunes » et reprise par le gouvernement d’Edouard Philippe en mai dernier. Le permis représente une dépense comprise entre 1 600 et 1 800 euros pour 35 heures de conduite. Un tarif élevé, notamment pour les plus jeunes alors que la détention du permis est un sésame parfois indispensable pour trouver un emploi... Et que le chômage des moins de 25 ans demeure toujours trop élevé.



Les professionnels des auto-écoles craignent que ces mesures ne facilitent l’émergence d’écoles de conduite en ligne, tenues par des auto-entrepreneurs. Ils estiment en effet que ces auto-écoles d’un nouveau genre ne dégradent la sécurité sur les routes.