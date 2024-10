Automobile : Carlos Tavares alerte sur les possibles fermetures d'usines en Europe

L'impact de l'arrivée des constructeurs chinois en Europe ne se limite pas à la seule compétition économique. Carlos Tavares a également souligné l’importance croissante des débats politiques sur le soutien aux véhicules électriques, qu'il qualifie de « clivage de nature politique ». Le patron de Stellantis a réaffirmé son opposition à un report des normes européennes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, critiquant le rôle de son groupe dans les désaccords entre l'Union européenne et certains États membres, notamment l’Italie.



Par ailleurs, Tavares a pris la décision de restructurer l’équipe dirigeante de Stellantis, en réponse aux difficultés rencontrées en Amérique du Nord et en Europe. Il a notamment remplacé sa directrice financière et confirmé son départ à la retraite pour janvier 2026, à la fin de son mandat. Cette décision est soutenue par le conseil d’administration et son président, John Elkann, garantissant une transition sereine pour le groupe aux quinze marques, dont Peugeot, Fiat et Chrysler.



Enfin, interrogé sur la pénurie de main-d'œuvre dans les usines françaises, Tavares a abordé la question du taux de natalité et de la nécessité de l'immigration pour maintenir la richesse du pays et soutenir la production industrielle.