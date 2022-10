Automobile : des immatriculations en hausse en septembre, un « rebond statistique »

Pour 2022, les professionnels tablent entre 1,5 et 1,6 million d'immatriculations neuves. Ce n'est pas tellement un problème de demande, mais bien plutôt un déséquilibre avec l'offre : les constructeurs ne peuvent pas fournir autant qu'ils le voudraient en grande partie en raison des difficultés d'approvisionnements en composants électroniques.



L'industrie des semi-conducteurs s'est mise au service du secteur des appareils électroniques à forte valeur ajoutée (smartphones, ordinateurs…) lorsque les constructeurs automobiles ont réduit leurs commandes au plus fort de la pandémie. Mais désormais, ces derniers ont besoin de puces (en particulier pour les voitures électriques), et les sous-traitants ont de la difficulté à adapter leurs outils de production.