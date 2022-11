Automobile : des ventes au beau fixe pour Stellantis

Un bel été, c'est ce qu'a vécu le groupe Stellantis, fruit de la fusion entre PSA (Peugeot, Citroën, DS) et Fiat Chrysler. Au troisième trimestre, le constructeur automobile emmené par Carlos Tavares a enregistré un chiffre d'affaires de 42,1 milliards d'euros, soit 29% de mieux que l'an dernier. Il faut dire que le troisième trimestre 2021 avait été marqué par une pénurie de composants électroniques plus forte qu'actuellement.



Les ventes ont progressé de 13% en atteignant 1,28 million de véhicules, résultat de l'amélioration dans la réception des commandes de semi-conducteurs. Globalement, l'entreprise a « enregistré un bon trimestre en termes de chiffre d'affaires, avec de bonnes livraisons, et des effets positifs des tarifs de vente et des devises », s'est réjoui le directeur financier Richard Palmer.