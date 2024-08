Automobile électrique : la flambée des tarifs de recharge sur autoroute

Les disparités tarifaires ne manquent pas de susciter la frustration des conducteurs, d'autant que les concessionnaires d'autoroutes perçoivent une commission de 18 % sur les recharges électriques, bien au-dessus des 4 % appliqués aux autres biens vendus sur les aires. Cette situation, dénoncée par de nombreux usagers, met en lumière un double discours perçu comme hypocrite : d'un côté, les automobilistes sont encouragés à adopter des véhicules électriques pour rouler plus vert, tandis que de l'autre, les professionnels appliquent des tarifs qui semblent profiter de cette transition.



Le mécontentement est particulièrement palpable chez les propriétaires de Tesla, sur certaines aires d'autoroute la recharge coûte 60 centimes le kWh. Même les bornes Tesla affichent des tarifs plus raisonnables, oscillant entre 21 et 40 centimes.



Face à cette situation, des initiatives voient le jour pour atténuer le problème. Vinci Autoroutes, en collaboration avec l'Université Gustave Eiffel de Nantes, travaille sur une technologie de recharge par induction qui permettrait aux véhicules de se recharger tout en roulant. Les premiers essais en conditions réelles sont prévus pour début 2025, offrant ainsi un espoir de réduction des coûts de recharge sur les autoroutes et une amélioration de l'expérience des automobilistes électriques.