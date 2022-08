Automobile électrique : les constructeurs chinois visent le marché européen

Le cabinet Roland Berger estime de son côté que les quatre constructeurs chinois les plus importants (SAIC, Chang'An, Geely et Great Wall) sont en mesure de s'imposer en Europe. Des fabricants qui, au passage, n'ont pas les problèmes d'approvisionnement qui plombent la production locale. D'ici 2025, un groupe comme Geely pourrait réaliser plus de 40% de ses ventes hors Chine en Europe, ce qui représente 252.000 immatriculations.



Reste qu'il va falloir continuer à s'implanter et à faire connaitre des modèles inconnus. C'est la raison pour laquelle le géant chinois BYD a annoncé sa participation au Mondial de l'Auto de Paris, qui se tiendra cet automne. Une manière de se présenter au public français et international qui se pressera à la découverte de nouveaux modèles.