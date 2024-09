Automobile électrique : les constructeurs européens menacés d'une sanction à 15 milliards d'euros

L'exemple de l'Allemagne, qui a supprimé ses subventions en décembre dernier, a conduit à une chute drastique des ventes de véhicules électriques. Ce manque de stabilité dans les politiques d'incitation à l’achat est une autre source d'inquiétude pour le dirigeant de Renault, qui appelle à « plus de visibilité et de cohérence ». Le marché français pourrait également être affecté par des réductions de subventions dans le cadre du budget 2025, ce qui accentuerait les difficultés pour l’industrie.



En parallèle, l’industrie automobile européenne fait face à une pression accrue de la concurrence chinoise, notamment sur le marché des véhicules électriques. Pour y faire face, certains grands constructeurs, comme Volkswagen, préparent des mesures d’économies drastiques, susceptibles d’entraîner des fermetures d'usines en Allemagne. Luca de Meo a précisé que Renault ne devrait pas être concerné par ces fermetures, ayant déjà pris des mesures d'économie au cours des dernières années. « Nous avons dû réduire notre capacité de production de plus d'un million de véhicules », a-t-il rappelé.



Cependant, le contexte reste « très compliqué » pour l'industrie automobile européenne, qui se trouve à un tournant crucial. Si aucune solution n’est trouvée pour relancer le marché des voitures électriques et adapter les règles européennes aux réalités économiques actuelles, l'avenir de nombreux acteurs du secteur pourrait être remis en cause.